這下子今年兩場NBA大陸賽的星光程度降低不少！籃網總教練艾金生5日跟巴西球隊法蘭卡進行熱身賽前表示，阿基里斯腱撕裂的籃網球星杜蘭特，不會跟隨籃網飛往大陸參加兩場遭遇湖人的海外熱身賽，續留美國努力進行自主復健。

杜蘭特在今年總冠軍賽第5戰，不慎造成阿基里斯腱撕裂重傷，目前已經提前確認新球季報銷，畢竟今年夏天才跟籃網簽下4年1.64億美元合約的他，很想趕緊把自己傷勢治好，選擇不要進行長途飛行前往大陸，也算相當合理決定。

不過艾金生同時證實，先前臉部多處骨折，且必須戴上面具訓練或比賽的厄文，將會隨隊前往中國大陸備戰10日在上海、12日在深圳的兩場熱身賽，能否上陣還不一定，另外涉嫌毆打女友可能遭到禁賽的庫魯茲，也會隨隊前往大陸。

儘管少了杜蘭特出席今年兩場NBA大陸賽，厄文也不一定能夠上場，起碼大陸賽仍有「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯、「魔獸」霍華等人可以上場亮相，相信屆時親臨現場的球迷，還是可以感受到NBA球星的無窮魅力。

(中時電子報)