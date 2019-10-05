PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜多次失言，連帶影響民調。反觀總統蔡英文雖也數度失言，支持度卻不受影響。網友指出，台灣人大多都「金魚腦」，事件炒３天就過去了，蔡每次都先躲起來，請部下出面滅火，等風頭過去台灣人也就忘了；反觀韓什麼都要嘴到贏，自己失言反嗆比誰都大聲，發言人反像裝飾品，差別立現。

網友在PTT論壇發文《韓失言為何比蔡失言嚴重》，認為台灣人由於被生活壓力逼迫又資訊過載，大多都是「金魚腦」，眼睛看到、耳多聽到的，都是「flash information」，很快就忘記。

該網友指出：「蔡失言就躲起來，等風頭過去，自己絕對不親上火線。或者是請發言人還是部下上陣道歉，三天過去沒人關心。而且她的防火牆還有部下實在太多了，蘇貞昌徐國勇黃重諺，還有一大票立委，這些人上陣就夠，她自己坐在本陣中間不會輕易地移動。」

「韓不一樣，他什麼都要嘴到贏，失言的人家問他他就會很大聲地想要硬拗回來，然後發言人像裝飾品一樣，又事先沒喬好。然後他身邊的人真的是又弱又爛，王淺秋、潘恒旭一開口只會製造更多的問題，何庭歡你知我知是靠臉被拉進來的，張善政已經完全淪為幹話王。」發文網友分析道。

其他網友則紛紛回應：「韓去年這樣就自己嘴到贏啊」、「嘴到贏那是要在大順風的前提下才有可能，他現在不但落後而且大逆風，討厭度全國第一」、「一個失言會道歉，一個失言會硬拗，還需要比嗎？」「蔡陰文（英文）如果不是總統，他說謊我看沒人知。蔡這個人蠻陰沉低調的，完全說謊於無形；韓是直銷式的吹，他說真你也覺得他唬爛，樣子嘻嘻哈哈，別人看表面以為他只在混」。

(中時電子報)