小貨車爆胎自撞 雪隧一度堵車一小時 09:512019/10/05 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小貨車爆胎後翻覆，雪隧北上段交通受阻，狀況現已排除。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一輛小貨車在今天（5日）上午7時59分行經國道5號雪山隧道16公里處時，疑因右後車輪爆胎導致車輛側翻，發生自撞事故，因占用內側車道，國道警察局第九警察隊趕往現場管制、協助排除狀況，雪隧北上段已於9時1分恢復通行。 警方表示，行車前應詳加檢查車輛狀態，包含油、水、電等機件功能，尤其關乎安全的胎壓、胎紋等狀態，確保行車安全，減少發生交通事故的可能性。 (中時 ) #狀態 #安全 #事故 #車輛 #國道 也許您會感興趣 推薦閱讀 米塔颱風來襲 國泰產險啟動保戶關懷 04:102019/10/01 產業特刊 蔡英文：油罐車失火造成橋面斷裂？網驚呆了 16:492019/10/01 政治 捐了！1.2萬套國小導護志工裝備 和泰車全埋單 19:112019/10/01 財經 南方澳斷橋事故 藍委要港務公司董事長、總經理下台 13:532019/10/02 政治 最新！南方澳尋獲第5具遺體 失聯剩1人 14:392019/10/02 社會 「肉包鐵」好危險 機車族掌握3況保平安 14:552019/10/02 社會 南方澳斷橋事故 蔡英文：如有疏失一定究責 19:402019/10/02 政治 菲律賓教友到斷橋事故現場祈禱追思 盼失蹤同胞儘速尋獲 20:512019/10/02 社會 台灣創新博覽會 啟英高中1金2銀 04:102019/10/04 地方新聞 林鄭：香港並非進入緊急狀態 17:192019/10/04 兩岸 社會熱門新聞 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 直播嗆館長「假流氓」 火鍋店老闆原來是竹聯幫大哥 - 社會 半年前外送到前女友家 下個月當爸被說綠 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 母親眼看兒遭電視壓死 超心碎自白文逼哭眾人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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