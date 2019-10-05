一輛小貨車在今天（5日）上午7時59分行經國道5號雪山隧道16公里處時，疑因右後車輪爆胎導致車輛側翻，發生自撞事故，因占用內側車道，國道警察局第九警察隊趕往現場管制、協助排除狀況，雪隧北上段已於9時1分恢復通行。

警方表示，行車前應詳加檢查車輛狀態，包含油、水、電等機件功能，尤其關乎安全的胎壓、胎紋等狀態，確保行車安全，減少發生交通事故的可能性。

(中時 )