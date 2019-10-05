為持續擴大營運動能，大成集團旗下餐飲品牌『檀島香港茶餐廳』以多元店型業態擴市占，外帶店型『檀島咖啡』插旗新北市Mega City板橋大遠百昨（4)日開幕，為檀島品牌首次進軍新北市，亦為在台第7家連鎖門市，並為第3家外帶店型。

大成集團副總裁韓家寅表示，檀島香港茶餐廳在台北微風南京館與微風台北車站陸續開出外帶店型後，成功吸引上班族與家庭客外帶，績超過預期。看好板橋大遠百與板橋車站鄰近商圈的人潮優勢，所以檀島決定與遠東百貨合作開出第三間外帶店型，在Mega City板橋大遠百外帶店。韓家寅並指出，繼板橋大遠百之後，今年底前還會再開出一家檀島咖啡外帶店。

香港檀島咖啡成立於1940年，歷史悠久，台灣檀島香港茶餐廳是由大成集團與香港檀島咖啡第二代經營者合作成立檀成公司引進，2018年營收2.5億元，隨門市增加，今（2019)年預估上看到3.5億元。

為了加速展店並因應不同商圈客層需求， 『檀島香港茶餐廳』目前在台共有3種不同店型，其中「A型店」為大型餐廳，平均客單價400元，共有信義店/中港店/南西店/劍南店等4家門市。

「B型」為中型餐廳，平均單價350元，預計於明（2020)年開出。「C型」為外帶店，客單價150元，現在微風南京與微風北車已有門市，板橋大遠百為外店店第3個據點。

大成集團負責檀島品牌的檀成餐飲副總經理冷基祿表示，「檀島」不同店型6間門市位在不同商圈並有不同客層，繼新北板橋大遠百店之後，檀島在年底前預計再展1家C型外帶店。明（2020)年展店計畫則為開出2家中型的B型店與2家C型外帶店。

檀島咖啡在新北市Mega City板橋大遠百開出第3家外帶店，除招牌「蛋撻」及「原味菠蘿油」之外，並推出曾於食神電影風靡一時的道地港味小吃『車仔麵』，希望藉此爭取年輕客層青睞。

(工商 )