李正皓痛批韓國瑜讓網友傻眼。

李正皓痛批韓國瑜讓網友傻眼。

黨中央對李正皓的處份似乎沒辦法對他造成限制，昨(4)日李在政論節目上持續談論國民黨內部問題，直說韓國瑜競選辦公室現在根本沒有「全力選舉」，認為競辦現在的力道簡直是「四分對內六分對外」。

李正皓表示，韓國瑜現在已經慌了，他希望回到去年那段時間，情勢大好；但韓國瑜忘了，過去的他到處在交朋友，台北有議員需要幫忙，一通電話馬上北上助陣；但現在的他，則是到處「砍人」、到處「找戰犯」，從朱立倫、馬英九、郭台銘到吳敦義，只要不跟他站在一起，就是韓黑！

韓國瑜的百日倒數為什麼黨中央沒有人去？李正皓直說，就是因為韓國瑜沒有通知嘛！沒有通知導致吳敦義來不及派人，事後韓粉就開始吵「為什麼吳敦義沒有幫韓國瑜」，直接把吳打成戰犯、砍了吳敦義一刀！

李正皓表示，韓國瑜希望回歸去年的他，卻不停將自己「畫地自限」；韓正拿著選市長的「小水桶」來填選總統這個大湖，格局、水準明顯不夠。

而對於韓國瑜的粉絲也是簡單的二分法，要不韓粉、要不韓黑，而要成為韓粉的標準又非常的高，必須對韓國瑜的言行、舉止都要完全同意，這樣的人少之又少；但韓國瑜卻把「韓粉」以外的人通通「殺無赦」，這樣畫地自限，相當可惜。

節目撥出後韓粉氣炸了，直說「國民黨有你，不下架也難」、「講一堆，想像力也很豐富，但是你積極幫忙做了什麼呢」、「我看他就是被收買，要裂解國民黨的人，讓人覺得國民黨又在內鬥」、「不要背著藍皮罵藍, 快點退黨吧,看有沒有節目會再找你」、「國民黨還不清垃圾，是留著當寶嗎？」

(中時電子報)