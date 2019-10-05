作者背景。（圖片摘自想想論壇網站）

圖片摘自《OURRiER Japon》網頁。

近來有位日本編輯在日本雜誌上撰稿、稱韓國瑜是「遲到魔人」，引發外界熱議。但細查撰寫該文的日本編輯田中淳，發現背景竟和總統蔡英文的小英教育基金會《想想論壇》「有關係」。

綜合媒體報導，近日臉書「日台交流広場（台湾と日本）」社團上，有網友貼出一本日文雜誌報導韓國瑜的相關報導，不過標題明顯對韓國瑜不友善；其標為「台灣遲刻魔（意指遲到魔人）總統候選人的言行爭議」，作者是一位在台的日本編輯田中淳所撰稿。

該篇報導內容講述今年9月初，日本東京大學教授松田康博訪問韓國瑜，但因高雄市府作業疏失，地點臨時更改沒通知日方，造成對方遲到，會後韓國瑜受訪竟稱「我等日本人等了25分鐘」，遭松田康博PO反駁，引發軒然大波。

該報導後半段還提到，日本交流協會7月拜訪高雄市，會後韓在受訪時表示，日本交流協會邀他訪日，時間訂在今年秋天，但日本交流協會立馬出面澄清，日方並未提出邀請。文末，田中淳對韓國瑜下了這樣的結語，「在接下來的選戰中，韓國瑜在領導者的品性和誠信上，似乎是有疑慮的」。

不過，本報發現，撰寫該文的日本編輯田中淳背景似乎跟蔡英文的想想論壇有很深刻的關係。在日本網路媒體《OURRiER Japon》查詢關於田中淳的經歷，該媒體這樣描述：「田中 淳編集・記者。編集プロダクション、出版社勤務を経て中国北京大学に留学。シンクタンクのマーケティングリサーチャーや経済系通信社の台湾副編集長を務め、中華圏在住13年目」。翻譯為中文大意是：田中淳編輯/記者。曾任職出版社，曾於北京大學留學。居住在大中華地區第13年，擔任智庫行銷研究員和經濟相關通訊社的台灣副主編。

而且，田中淳和小英基金會旗下的《想想論壇》關係有關，在想想論壇上曾發表文章，例如田中淳今年7月就曾發表關於史明的文章。

此事不禁讓人想起，今年初有位加拿大學者寇謐將稱國民黨總統候選人韓國瑜是對民主威脅，結果背景遭起底和民進黨關係匪淺；寇謐今年3月寫一篇英文文章批韓，而後臉書粉絲專頁「蕪菁雜誌」將其翻譯後，許多媒體大幅度報導，但寇謐將的背景也隨之遭起底，國民黨台北市議員王鴻薇便指出，寇謐將是小英教育基金會《想想論壇》的英文版主編。

(中時電子報)