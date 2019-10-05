黃昆輝教授教育基金會委託學者吳明清籌組研究團隊，進行為期1年8個月的研究發現，我國施行教改已逾近4分之1世紀，成效依舊不彰，其中一項最嚴峻的問題即在於，台灣已淪M型社會，教育並隨之M型化，以大學就學情況為例，呈現「頂大少寒門，私校多弱勢」現象，學校教育導致社會階層不斷再製。

黃昆輝教授教育基金會今(5)日舉行「2019教育政策研討會」，主題訂定為「邁向公義與卓越--台灣教育發展的危機與對策」。教育部前常務次長吳明清研究團隊以「公義」和「卓越」作為檢驗教育成效指標，研究結果顯示，各級學校教育仍存在不少問題，其中有些是懸而未決的老問題。其中三項影響學生個人與國家整體發展既普遍且深遠的問題，則是「社會階層再製」、「教育品質平庸」及「人才培育失衡」。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝說，吳明清研究團隊發現，台灣已形成M型社會，教育也隨之M型化。以大學為例，社經地位較高家庭子女多就讀品質較優的公立大學，社經地位較低者則多就讀品質較差的私立大學，而且要繳較高的學費，形成所謂「頂大少寒門，私校多弱勢」的現象。

黃昆輝表示，這種現象同樣存在於幼兒園就學出情況，且中小學亦然。也就是說目前的教育已產生「社會階層再製」的作用，逐漸失去促進社會向上流動的力量，將會日益擴大貧富差距，種下社會不穩定因子。

黃昆輝指出，尤其在高等教育階段，教改倡議「廣設高中、大學」，政府採急速擴張政策，讓許多能力與性向不適合學術發展進路的學生進入大學校院，且只要數十分就可考入大學，而有「考大學不難，考不上大學才難」之譏，高等教育已走入「平庸化」，這不但會擴大學用之間的落差，對人才培育影響至鉅，同時也會造成國家競爭力的下滑。

黃昆輝更提到，產業界對人力供需失調與學用落差問題，早已抱怨連連。政府推動「5＋2產業創新計畫」時，產業界更飽受「缺才、缺工」之苦。「人才培育失衡」成為久懸未決的老問題。

黃昆輝認為，教育容易受到大環境影響，包含政治、社會與經濟等問題，因此教育宜採「不斷地「革新」，不適合大規模地「改革」或革命式地「變革」，累積問題太多，改革目標多元，超乎人力與經費所能負擔，以致勞而無功，難見其效。

教育部政務次長劉孟奇則說，依未來教育指數評比，台灣位居第17名，師資水準整齊是強項，獲國際肯定，但缺點則是學生缺乏課堂實作經驗，另外，中高等教育學用落差和啟發式思考不足，則是我國教育要改善之處，如何鼓勵更多團隊合作和創意思考是重點，以及如何照顧偏鄉和國際接軌是教育施政當務之急。

(旺報 )