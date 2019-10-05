Yes, @DeAndre Jordan knows what to do with a lob 😍 pic.twitter.com/XyKSgQBBh6 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 5, 2019

準備出發前往中國大陸進行兩場NBA海外熱身賽的籃網，5日在自家主場遭遇巴西球隊法蘭卡，靠著全隊8人得分上雙的平均火力，終場137比89狂宰對手拿下熱身賽首勝，臉部骨折的厄文此役並未戴上面具登場，卻會隨隊前往大陸。

儘管法蘭卡首節靠著中鋒赫特薛梅爾獨拿17分的強大內線火力，一路緊咬比分不放，打完首節，僅以27比32落後，但籃網次節隨即拉開領先差距，甚至第3節打出誇張17比0攻勢，雙方差距轉眼來到40分以上，勝負提前毫無懸念。

籃網得分最高的球員，是從老鷹跳槽過來的普林斯，他全場投10中8、貢獻22分，努瓦巴與穆沙各拿18分，克萊斯頓與利佛特各有13分，賈瑞特艾倫與坦普各拿12分，首次穿上籃網球衣的狄安卓喬丹全場4投全中，拿11分、8籃板。

接下來籃網就要搭機前往大陸上海，備戰10日登場的NBA上海賽，對手將是「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人，然後12日轉往深圳進行第2場熱身賽，目前杜蘭特確定不會隨著籃網飛往大陸，將會專心留在紐約進行復健治療。

(中時電子報)