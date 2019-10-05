「熄火、熄火」、「船長停船！」海巡人員鏗鏘有力的聲音透過廣播器在海面上回響著，只見前方的漁船愈開愈快試圖甩開我國海巡人員的追捕，在一陣追逐後，對方漁船深知逃不過了便假意停靠在旁，待我國幾名海巡上船後，竟突然加快駛離，船上的海巡經過一番努力後方制伏這兩名大陸籍漁民。

特勤人員成功登檢，不料這兩名越界的陸籍漁民竟還想要逃跑最後仍遭制伏。(圖/海巡署提供)

最近是金門秋季漁汛期，大陸漁船越界愈來愈頻繁，今(4)日7時許，第十二巡防區由雷達發現我國外海有顯示船點，立即通報第九岸巡隊、線上PP-3577艇、CP1017艇及CP1009艇(搭載4名特勤人員），發現陸籍郭姓船長等二名駕駛「龍Ｏ溪OOO號」漁船滯留，經鳴笛廣播無效，期間「龍」船企圖以蛇行拒絕海巡人員登檢，隨即展開雙艇夾擊攻勢，最後特勤人員成功登檢，不料這兩名越界的陸籍漁民竟還想要逃跑，其中一名身材壯碩的漁民一邊喊叫一邊用力的掙脫海巡的制伏，在影片中可以看見海巡差點被甩進海裡，這驚險的畫面全都被錄下。

超驚險！海巡海面追逐戰曝光 制伏過程險落海

最後海巡經過幾個人努力後，成功制伏了該名失控男子，並對漁船進行了全面性清艙檢查，當場查扣漁網約100公尺，並押返料羅港留置調查，後續依違反兩岸人民關係條例進行裁罰，「龍」船越界行徑不但漁網遭沒入，還將面臨新台幣30萬元以上罰鍰處分。

(中時電子報)