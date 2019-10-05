「白晝之夜」最吸睛的作品「打攪」，也將在美堤河濱公園亮相，高達7公尺的可愛小白兔是小朋友們的最愛。（台北市文化局提供／游念育台北傳真）

2019白晝之夜路線地圖，民眾可依地圖找到自己喜愛的活動。（台北市文化局提供／游念育台北傳真）

「白晝之夜」將於今晚6點在台北市大直、內湖盛大登場，將連續展出12小時到凌晨6點，有22處藝術裝置和至少45場的演出。也因今日是國慶連假補班、補課，台北捷運公司和公車為覓免交通混亂，今晚都加開班次，北市府更響應「無車日」，呼籲民眾可搭乘大眾運輸前往參觀。

「白晝之夜」是全球性的夜間城市藝術節，每年至少吸引20萬民眾參與。今晚開幕式將在美麗華百樂園1樓水舞廣場舉行，民眾可先在美麗華周邊欣賞多場互動創作表演，甚至可以親身體驗「水燈塗鴉」在光束牆面創作；另外，結合台北時裝周，還有伊林模特兒與舞者共同展出時尚的創作服飾，讓民眾大飽眼福！

本次「白晝之夜」最吸睛的作品「打攪」，也將在美堤河濱公園亮相，高達7公尺的可愛小白兔是小朋友們的最愛；在萬豪酒店廣場外，還有「巨蛋計畫」民眾可在透明巨蛋裡，用畫筆表達自我，盡情揮灑創作。

策展人胡朝聖說，今年策展安排上更加聚集，每個景點步行約10分鐘內就可以抵達，讓民眾體驗藝術更輕鬆！主要的範圍也在捷運大直和西湖站，非常便利。

最後，「白晝之夜」也跟 NETFLIX 合作，將在「美堤曲棍球場」與台灣虛擬實境藝術團體 NAXS CORP 跨界合作，打造 NETFLIX 首部華語原創影集《罪夢者》的VR 體驗劇場，讓民眾在影集上映前，就能搶先看。

(中時 )