香港實施「禁蒙面法」，街頭抗議四起，台北市長柯文哲5日對此指出，昨天就寫好了一份聲明，他表示，這個方法顯然是治標不治本，香港當局和北京政府還是要誠實面對問題，對症下藥才能平息這場風暴，重點不是老百姓蒙面不蒙面，而是政府不要把眼睛矇住。

柯文哲今早參與慢老桌遊活動，面對香港實施禁蒙面法，昨天就把聲明寫好了，他說，顯示香港局面失控，情況令人擔憂，這個方法顯然是治標不治本，只會激化香港政府和示威者的衝突。

他認為，這樣實施下去局面會更難收拾，香港當局和北京政府還是要誠實面對問題，對症下藥才能平息這場風暴，重點不是老百姓蒙面不蒙面，而是政府不要把眼睛矇住。

至於港人要建臨時政府，柯文哲指出，問題沒有解決就是這樣，也不是說要挺臨時政府，他重申，根本問題必須解決，香港政府和北京政府還是要誠實面對問題，要對症下藥，北京要去思考民怨為什麼這麼重？這實在是很奇怪。

(中時 )