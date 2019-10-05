郭柯合體搶不分區立委，前立委沈富雄稱如冰炭同鍋不可思議，台北市長柯文哲4日表示，不是沈主張要合作嗎？現在又不認帳，他也提到，和郭合作不用期待100件事情100件都合作。

鴻海集團創辦人郭台銘和柯文哲合作，一起為民眾黨立委提名人拍攝宣傳照，沈富雄認為，郭、柯合體就如同「冰炭同置一鍋」般的不可思議，更直言郭台銘打錯如意算盤。

柯文哲今反問，不是沈富雄主張要合作嗎？現在又不認帳，面對外界質疑郭是正藍、柯是淺綠怎麼合作，柯說，合作本來就是這樣，不用期待100件事情，100件都合作。

至於柯和時力很多觀念也相通，柯文哲則表示，100件大概有70件事大家都相通，時力最近在講居住正義，大部分條文我們都支持，市府內部還有開會討論，很多意見都沒有問題，所以表示我們跟時力 百分之七十也相通，你說跟郭台銘就算沒有70，也許50件相同，相同部分合作，不同的部分各幹各的這樣就好了。

(中時 )