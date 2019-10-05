勇士隊戰歌，Atlanta Braves Tomahawk Chop。(Youtube)

勇士季後賽主場大戰紅雀，觀眾又開始唱起招牌的戰歌與戰斧手勢，引發紅雀投手海斯利(Ryan Helsley)的不滿。海斯利正好是美國東部奧克拉荷馬州的原住民Cherokee部落出身，他認為這種歌舞對他的族人不敬。

海斯利G2賽後表示：「那是不正確的刻板印象，讓人覺得我們部落都是腦袋空空的原始人。我不是針對吉祥物那些東西的設計，而是大眾對於北美原住民的錯誤認知居然還沒有消失，這才是冒犯原住民與令人失望的地方。」

亞特蘭大勇士成軍於1871年，最初叫做波士頓紅長襪隊、吃豆人隊、鳩隊，1912年改名勇士隊。勇士的意思就是北美原住民勇士，所以隊徽上配有一把戰斧。勇士的戰歌就叫做「劈戰斧」(Tomahawk chop)，他們之前還有製作戰斧加油棒。

這首戰斧相當經典，美國國內在80年代開始有美式足球隊使用，甚至流傳到國民兵與海外的英國橄欖球隊，台灣一些棒球迷、特別是早年中職象迷相當喜愛這首歌。當然這不是第一次引起爭議，勇士球迷90年初打世界大賽時已招致原住民抗議，但是勇士球迷看到嗨的時候還是照唱不誤。

大聯盟對此採取柔性規勸，由於這首歌和動作感染力強，幾乎看一次就會了，在球迷之間仍廣為流傳。除此之外，印地安人隊的設定也與北美原住民相關，他們如果打進季後賽常會遇到麻煩，3年前他們要去加拿大比賽時遭到原住民社運人士阻撓。

(中時電子報)