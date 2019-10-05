網友臉書留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜總統後援會 前進總統府」)

網友臉書留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜總統後援會 前進總統府」)

香港反《逃犯條例》愈演愈烈。昨日（4）香港行政長官林鄭月娥宣布訂定《禁止蒙面規例》，引港人暴動；示威者甚至宣讀「香港臨時政府宣言」，籲港人群起反抗。力挺國民黨總統參選人韓國瑜的「韓粉」社群，近日也出現不明人士不斷轉貼香港新聞，令韓粉不滿，雙方激動對嗆。

臉書挺韓社團「韓國瑜總統後援會 前進總統府」，近日出現不明人士不斷轉貼香港新聞，令韓粉大感不滿，發文痛批：「這裡是香港討論區？還是韓總後援會？沒人幫忙拉票，天天洗香港新聞？沒人覺得奇怪？韓總天天跑行程短短幾天，跑了高雄電競產業、高雄動漫展替，高雄觀光還有農民發聲，然後？有人轉發嗎？有人討論嗎？整個社團一天至少20篇香港新聞，反而韓總替高雄施政的政績完全沒人在乎？」

文章一出，迴響熱烈。竟有人反嗆韓國瑜：「因為他沒政績。」此留言引爆社群戰火，立刻被韓粉圍剿：「你說空心菜呀？」「又來一個綠蛆間諜，處理一下！要政績嗎？睜大雙眼看清楚了，你到底懂不懂禮義廉恥四個字？」「蔡英文才沒政績，只會傻笑」、「你隨然眼盲，還是可以用聽的！」「間諜跑來演戲，就是要逼庶民出來討罵。這種戲碼演不膩？」「1450還是猖狂」、「1450進社團，只要有反送中貼文，一律踢」。

此外，其他韓粉也紛紛信心喊話助陣：「唯一支持韓國瑜」、「支持韓國瑜加油」；也有人提醒：「早被反了」、「這團被翻了」、「國民黨在大陸會慘敗，就是組織有太多共產黨潛伏。現在民進黨學共產黨的老步數，派些1450潛伏反串。其實民進黨才是老共的同路人」。

(中時電子報)