收容人阿義的母親今日也帶著酥炸柳葉魚、紅燒肉及家裡養的土雞肉。（張毓翎攝）

「家庭」對更生人來說，是促使浪子回頭最關鍵的因素之一，法務部矯正署嘉義看守所於5日上午，舉辦「誰來野餐」活動，邀請2位家屬與收容人阿義在中庭一同戶外草地上野餐，阿義的母親今日特地準備了他最愛吃的「韭菜花炒蛋」，阿義吃到許久未嘗的家常菜，也喚起他濃濃思鄉之情，直說「好感動」。

收容人阿義因詐欺第一次入所，一時貪念及僥倖的心態，卻換來家人傷心、失望及無法團聚的遺憾，不過，他的母親和哥哥仍不放棄，帶來酥炸柳葉魚、紅燒肉及家裡養的土雞肉，尤其是當阿義發現母親也做他最喜歡的「韭菜花炒蛋」，一道最簡單、最平凡、最溫暖的「媽媽味」，讓他有千言萬語卻說不出口的「感謝」。

法務部矯正署嘉義看守所秘書陳龍杰表示，收容人與一般人沒兩樣，也有一顆善良的心，只是在人生道路一時迷失方向，故配合收容人家庭支持服務方案，讓表現優良的受刑人與家屬共同參與家庭日活動，以重建家庭功能，有助於收容人重新建立信心，去除心理面的自我標籤，並勇敢地走向更生之路，進而成功回歸社會。

陳龍杰指出，今年在本所開辦照顧服務員班，由台中榮總竹崎灣橋分院協助訓練，慎選13位表現優良的男收容人參與，免費接受90小時培訓，並領取相關證照，1日已有2名收容人至醫院進行監外作業，此外，也與2間紙器工廠合作，讓像阿義表現績優的受刑人至廠內作業，每月都有基本薪資保障，未來可以運用所學，成為社會中堅力量。

(中時 )