台灣上月連續丟掉索羅門群島與吉里巴斯兩邦交國，太平洋區域邦交危急，台美首次「太平洋對話」（Pacific Islands Dialogue）也將於7日在台北召開，雙方將討論在太平洋島國發展援助項目的協調合作，使我國太平洋友邦國家的各項援助發揮最大效益。

外交部政務次長徐斯儉表示，台灣是經濟高度發展的自由民主國家，有義務善盡國際責任、積極回饋國際社會，台灣一向樂於分享發展經驗及技術強項，並透過諸如醫衛、交通、教育、農漁業、科技及環境保護及基礎建設等合作計畫，協助我友邦國家達成永續發展及改善人民福祉。

徐斯儉指出，為使我國與友邦雙方合作更密切直接，並維護區域穩定及共同價值，「太平洋對話」將討論各國在太平洋島國發展援助項目的協調合作，使我國太平洋友邦國家的各項援助發揮最大效益。

徐斯儉進一步指出，從區域的角度而言，我們希望維持區域的秩序，而向區域發出更清楚的訊息則是雙方共同的理念。

美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）將代表美方率團來台與談「太平洋對話」，她也將受邀參加「玉山論壇」，並拜會我國相關政府官員。

外交部北美司司長姚金祥指出，這次對話特色不只是雙邊正式官方對話，並且由AIT出面邀請理念相近國家的參與，可能包含日本、紐西蘭、澳洲、加拿大與歐洲國家的駐台代表；太平洋友邦駐台大使也會參與，希望透過對話討論彼此的利益。

至於「太平洋對話」是否為了連續斷交止血而召開？外交部亞太司司長葛葆萱強調，其實半年多前就開始規劃要辦「太平洋對話」，已經醞釀很久，未來可能採取一年在台北、一年在美國的方式輪流舉辦。

(中時 )