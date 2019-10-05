知名直播主連千毅日前與寵物直播主互槓，引發高雄治安亮起紅燈，驚動中央指派刑事長南下平亂，目前人仍被依組織犯罪等罪，於高雄看守所聲押禁見，高雄檢警同時會同保二總隊、經發局等單位，稽查連千毅倉庫與直播站，將查扣數百件香水、行李箱、皮件等知名品牌精品送鑑，經廠商鑑定，包括馬仕名牌包、GUCCI皮件等，被鑑定出並非真品，檢警將釐清他是否另涉詐欺罪。

檢警前往連千毅倉庫查扣疑似仿冒精品，經檢驗確定多項名牌精品有的是仿冒品，有的授權書不等。 （中時資料照）

檢警前往連千毅倉庫查扣疑似仿冒精品，經檢驗確定多項名牌精品有的是仿冒品，有的授權書不等。 （中時資料照）

連千毅這次這查驗的「假貨」有：GUCCI皮2件（仿冒品），愛馬仕10多件皮包（保證書不符），賓士行李箱100多件、打火機、背包、墨鏡、香水、皮包、 皮帶、手表（非授權），YSL精品（無法辨別）。

據了解，檢警查扣的數十件國際知名品牌皮件等商品，有部分愛馬仕名牌包、GUCCI皮件，經送原廠鑑定，發現保證書與真品保證書不符，商品來源不明，確認仿冒侵權，侵權金額高達約逾百萬元。

檢警指出，只要確認有一件仿品或商標侵權，就構成相關罪證，至於是否涉及詐欺罪嫌，檢警將持續擴大偵辦，追查同批商品銷售對象，並將通知到案協助調查釐清。

連千毅因掀起高雄「直播主之亂」，遭高雄檢警會同保相關單位到他位在高雄的倉庫與直播站稽查，其中並帶回一款賓士行李箱檢驗其真偽，隨後連千毅便立刻在臉書上秀出一張《德國奔馳戴姆勒股份有限公司》簡體字的授權書，表示自己是向久瑞企業進口賓士產品，堅稱賓士行李箱等商品均為正品，但秀出的授權書卻錯誤百出，被網友抓包，上頭的說明不只是簡體字，連授權書的英文都打錯，將「AUTHORIZATION」打成「AUTHORIZAT"T"ON」。

賓士集團所屬的戴姆勒德國總公司後來指出，該授權書並未非由戴姆勒德國總公司或中國子公司核發，也未授權中國子公司以外的廠商，使用賓士商標製造任何商品，查扣的打火機、背包墨鏡、香水、皮件、手錶及百餘件行李箱等，應都非屬授權生產。

(中時電子報)