高美濕地因濱海橋封閉檢測，交通局協調公車路線及假日接駁車改道。（王文吉攝）

維護橋梁安全，台灣港務公司已封閉高美濕地外的濱海橋進行檢測，台中市交通局協調受影響的111、309、655及688路市區公車改道，暫不停靠高美濕地（三順路）、高美濕地遊客中心及長明公司等站，遊客可在「18號風車」站下車前往高美濕地；此外，高美濕地假日接駁車也將不再進入中一路的第2停車場，直接駛進木棧道，請民眾留意。

高美濕地濱海橋是連接高美濕地及風車道、梧棲漁港的重要橋樑，平日有111、309路公車經過濱海橋往返高美濕地與風車道、梧棲觀光漁港，假日更有655、688路公車投入加強遊客接駁。因應台灣港務公司進行橋樑檢測，交通局協調公車業者改道因應，並在受影響的站牌張貼公告。

交通局長葉昭甫說明，高美濕地濱海橋封閉後，111及688路公車改道行駛臨港路、北堤路、中一路接回環港北路，維持原本港埠路各站的服務；而未在港埠路設站的309及655路公車，則提早於漁港路改道銜接北堤路、中一路接回環港北路。

111、688、309及655路市區公車均暫不停靠「高美濕地（三順路）」、「高美濕地遊客中心」及「長明公司」等站，前往高美濕地的遊客可在「18號風車」站下車，步行經過景觀橋前往高美濕地，相關公車資訊已公告在交通局網站、公車即時動態資訊系統及「台中公車」APP-路阻訊息。

葉昭甫也提到，10月6日及國慶連續假期美堤街均進行交通管制，接駁車因應封橋檢測調整為僅行駛「高美濕地（三順路）-木棧道」之間，不再進入中一路的第2停車場，請民眾多加利用大眾運輸工具前往高美濕地，駕車民眾可前往鄰近的梧棲觀光漁港停車場停車後轉乘111、309、655或688路公車前往高美濕地。

(中時 )