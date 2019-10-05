全台瘋選舉，新北市長侯友宜因堅持市政優先，至今尚未投入輔選行列，國民黨新北市黨部主委李乾龍指出，侯友宜將在13日前來黨部與國民黨新北市12位立委參選人拍攝定裝照並舉行座談會，希望在韓國瑜、侯友宜「雙母雞」帶頭下，全力衝刺新北選情，他也評估新北立委席次國民黨可以拿下過半。

國民黨新北市黨部5日正式懸掛國民黨總統參選人韓國瑜與新北市12名立委參選人第一個合體看板，每位參選擺出「懇託」、「比讚」、「握拳」、「抱胸」等姿勢，展現出氣勢與信心。

李乾龍預估，新北這次選舉至少可以過半，力拚第7席與第8席，未來看板還會在新北市各區尋找適當地點懸掛，也會在臉書、社群媒體等宣傳。

先前始終未鬆口參與輔選的侯友宜，李乾龍也證實侯友宜將在13日下午到黨部與所有參選人拍攝定裝照，事後舉行座談會，合體看版也會再之後陸續懸掛，希望在韓國瑜與侯友宜雙母雞帶領下力拚明年立委席次過半。

李乾龍說，侯市長因為市政優先，加上議會開議，確實不方便參與太多，但他其實一直關心新北市選情，先前韓國瑜到新北市造勢，侯雖沒有出面，也派員坐鎮指揮，希望讓活動會場順利。

(中時 )