吳敦義出席馬英九基金會舉辦「台灣的國安問題研討會」媒體聯訪

國民黨主席吳敦義今天參加馬英九基金會舉辦的研討會，被問到是否被鴻海創辦人郭台明耍了、有意把自己列入不分區第一名等問題，吳罕見對媒體動怒，高聲疾呼「停一下好不好，你要問話要停下來，不要在那邊跑動」，隨後表示，此時敏感，他很謹慎，提出吳郭會要求的是郭台銘那邊，因此他的回答都是適當時機願意碰面。

國民黨選在距大選僅剩下百日之際陣前換將，為選情增添變數，加上鴻海創辦人郭台銘公開拒絕和國民黨總統參選人韓國瑜、黨魁吳敦義碰面，引發藍軍支持者不滿，認為不需再熱臉貼冷屁股。

吳敦義日前拍板把李哲華調離陸戰操盤手位置，改任智庫副執行長，原組發會主委職位則由黨副秘書長杜建德代理，外界解讀是夫人派內鬥操弄，被問到此時，吳重申，這完全是人事的正常變化，異動是很正常的事情，杜建德閱歷深厚，只是工作上的調度，哪裡有揣測的事情。

面對媒體提問，吳敦義通常不會停留太久，記者深怕吳快步離去，當吳語畢，媒體追問，「還要見郭台銘嗎？覺得被郭耍了嗎？是否爭取不分區？」，此時吳罕見動怒，手不會揮動，希望媒體能夠安靜下來，還高聲疾呼，「停一下好不好，你要問話要停下來，不要在那邊跑動」。

吳敦義說，是不是跟郭台銘見面，完全是郭規劃跟要求的，「我沒有提出這樣的需求」，但是郭找適當的時間，他覺得可以的話，當然可以去談，因此每一次只要有人問他，他都說在適當的時間，願意去跟郭碰頭，過去本來就是朋友，但是現在是有敏感度，他要很謹慎。吳隨即搭乘電梯離去，並未針對不分區回答。

(中時 )