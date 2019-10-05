「上車吧，老司機帶你們去射擊」。讀者千萬別以為這是坊間具有特殊情色意涵的「用語」，其實國防部宣傳手法愈來愈貼近民眾，連「老司機」都出來說話了。蘭陽指揮部近日在屏東三軍聯訓基地進行年度測考，各式武器盡出，青年日報攝特別以「老司機」帶頭為題，透過詼諧鄉土用語，帶領國人觀看砲火猛烈的精彩演訓過程，影片一出立即引發超過30萬人按讚。

蘭指部老司機帶大家觀賞三軍聯訓。(青年日報提供)

這部詼諧的宣傳影片，一開頭就由指揮官喊出「黃龍部隊，聯戰神勇，讓我們全軍破敵」，接著M60A3坦克車長上場喊出，「上車吧，老司機帶你們去射擊，成員注意，上車」，然後以第一視角往敵軍陣營突進並開砲射擊。

負責保養維修的保修官兵，則以台語說「麥看我是黑手，沒有我什麼都不行」展現維修後勤快速確實。最新的雲豹甲車駕駛更酷酷的喊，「8個輪子又怎樣，你永遠追不上」，接著就開始以榴彈機砲進行行進間快速射擊。

而有坦克殺手之稱的標槍飛彈手，更扛著飛彈邊喊「你很會跑嘛?有我的飛彈快嗎?」接著立刻發射飛彈擊中遠方目標。砲兵更是酷喊完，「火砲要像我們這樣打才會中，發射了」後，立刻拉引火繩擊發，多門榴彈齊放命中。觀測手接著大喊，「不管多遠，你們的一舉一動都在我們眼裡。」

最後是藏匿於無形的狙擊手，以「別輕舉妄動，你一洞我就開槍」作為結尾。整部片都以單位內各重要操作人員，以一句話代表部隊分工內容，簡易的讓人印象深刻，讓網友相當有感，一片按讚。

(中時電子報)