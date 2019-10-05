國應籌備委員會今日召開記者會，由主任委員立法院長蘇嘉全主持，指出今年國慶以「攜手世界 台灣耀飛」為主題，大會上將由歸化取得我國籍的雷敦龢神父及鋼琴家藤田梓女士，與30位東南亞新住民姐妹共同領唱國歌，展現我國兼容並蓄的精神。比較有趣的是，為了因應當天天氣可能過熱的問題，將會贈送來賓一台小電風扇。此外9日晚間將在桃園舉辦國慶晚會，10日晚間則將在屏東施放國慶煙火。

蘇嘉全指出今年國慶主視覺設計以形似箭頭往右上前進的雙十符號，象徵台灣追求進步的腳步不曾停歇，還要更好。奪目的大地綠，展現台灣人的積極、活力；搶眼的熱情紫，秀出台灣的友善、好客。繽紛的輔色藍、靛、黃、橘，如同這片孕育我們的土地，包容多元聲音，造就無限可能。

慶籌會表示，國慶大會於10日上午，在總統府前將由陸軍專科學校、台北樂府、培德體育、三軍聯合樂儀隊、海軍陸戰隊等帶來精彩表演。空軍黑鷹直升機、海軍反潛直升機、陸軍阿帕契直升機及超級眼鏡蛇攻擊直升機，也將進行空中分列式。

而國慶「花車遊行嘉年華」共有23輛花車，並特別邀請各類運動競賽奪牌選手、技職菁英及國軍楷模等加入前導英雄車隊參與遊行，遊行路線將一路從總統府到中正紀念堂。

國慶晚會從9日傍晚5點半開始，除了演奏《雨夜花》和鳳飛飛的經典名曲等老歌之外，也會邀請畢書盡、玖壹壹等年輕藝人團體表演。國慶煙火將於10日晚上8點在屏東河濱公園施放，全程42分鐘。

慶籌會特別提醒，8日下午在總統府前有國慶大會預演周邊將實施車輛管制，但預演全程都開放民眾在旁觀看，民眾可步行前往觀賞。此外配合國慶大會，9月22日起總統府周邊實施人車管制。

稍後，僑委會也舉辦記者會，針對僑胞返國參加國慶予以說明，僑委會委員長吳新興指出預估今年有5400到5800位僑胞返國參加國慶活動，僑委會廣邀614家廠商於9月1日至10月31日期間，提供僑胞卡十月慶典專案優惠，提升僑胞返國誘因，鼓勵僑胞多消費，促進經濟發展。

(中時 )