總統蔡英文與高雄市韓國瑜在各式媒體民調中都有極大差距，蔡英文都已10%以上支持度大勝韓國瑜；但資深媒體人黃暐瀚對此相當不以為然，表示韓國瑜造勢明明相當多人，民調如此顯示相當不合理。

黃暐瀚在廣播節目上表示，雖然自己不會去看民調，但是近期確實有韓粉向他表達憂心，而他也表示不解為何蔡英文的民調持續走高。

韓國瑜三重造勢時壯觀的場景歷歷在目，但這些熱情卻未反映在民調上，黃暐瀚指出，蔡英文明明近來頻頻口誤，教授過世、南方澳大橋油罐車、私菸案、論文門以及陳明文掉錢案，這些理應都會衝擊蔡英文選情，但想不到菜的民調不僅沒影響，反倒是持續走高，

但黃暐瀚直言，目前離大選還有一段時間，儘管在「民調」中蔡英文領先了10%，但蔡近期「不會有膽到韓國瑜造勢過的地方造勢」，因為她肯定沒有信心人數會多過韓國瑜，變相戳破「高支持度」的大泡泡。

(中時電子報)