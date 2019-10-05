第54屆電視金鐘獎頒獎典禮，今晚將在國父紀念館登場，最大亮點除了男神丁海寅、劉以豪為首的豪華頒獎陣容之外，先前１５秒預告短片更突破以往，有宛如科幻電影般的未來感，也讓人期待今晚的主視覺呈現結果，對此身為總監的廖人帥則大膽表示，做了「全球首例」的創新突破。

第54屆金鐘主視覺請來鬼才導演廖人帥操刀，平面視覺則是好友吳建龍擔任設計，而概念主要朝「復古科幻」與「未來感」為主軸，根據《三立新聞網》報導，會以此概念打造金鐘設計風格，主要是兩人都非常喜愛有點復古的未來科技，對於設計上是否有受到干預，廖人帥表示一開始就決定不做不擅長也不喜歡的東西，完全抱持著「視死如歸」的決心去做，但沒想到文化部給的Range超大，整體內容指修改百分之十左右，基本上不影響今晚呈現的整體美感。

此外廖人帥更推薦金鐘54典禮視覺亮點，不僅做了全新突破，還有可能是「全球首例」，像是三金按慣例會有動畫短片介紹入圍作品，但典禮當下看到會是「單獨的存在」，甚至變成一部完整電影，對於這次擔任金鐘獎視覺總監，他也坦言：「跟ㄧ群朋友越來越強的感覺真好」。

(中時電子報)