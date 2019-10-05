住在高雄市興達港附近的民眾，近來總是在夜半時分聽見詭異鏗鏘的鐵鍊聲。好奇居民追查後，發現是1隻可憐的流浪犬，腳拖著1只捕獸夾與長長的鐵鍊在走動，不時痛地哀鳴。台灣動物緊急救援小組獲報後，5日一大早奔赴現場展開搶救行動，將傷犬救回高雄市區的動物醫院急救，撿回小命。

台灣動物緊急救援小組獲報，大隊長倪兆成率救援人員趕赴現場展開營救；大伙兒在魚塭區與小巷弄中搜索多時，終於發現受傷黑狗蹤影，拖著捕獸夾與長長的鐵鍊在行走。

為顧及傷犬及救援人員安全，台灣動物緊急救援小組隨行獸醫師決定先以吹箭鎮定後，再靠近傷犬；大隊長倪兆成發現，傷犬左前腳掌遭捕獸夾緊扣，於現場拆除獸夾後，後送至高雄市區的動物醫院急救。雖傷口狀況並非相當嚴重，但仍需觀察血流是否順暢，才能確認狗兒能否免除遭截肢命運。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，儘管政府與民間團體不斷宣導禁用捕獸夾，但類似案例仍未減少。高雄地區如六龜、甲仙、旗山一帶，仍頻傳捕獸夾夾傷流浪貓狗情況。

他表示，使用捕獸夾致動物死傷將面臨嚴重罰責甚至坐牢，呼籲民眾不要再使用這種殘忍、血腥的殺戮工具。

(旺報 )