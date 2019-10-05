比利時一支業餘足球隊「Espoir Minerois」在最近流出一段裸女與該團球員發生性關係的影片，令這支球隊陷入了性醜聞的風波。在影片中能看見女子除了與團員發生性關係外還全裸在地上爬，引發了社會的關注，而影片中的女子和家屬也對該團隊球員提起訴訟，目前全案正進行調查中，不過據報導表示，此案似乎涉及了集體性侵。

Scandale sexuel dans la buvette du foot de La Minerie en province de Liège: des joueurs sanctionnés! https://t.co/C395jUoKR4 — Nord Eclair .be (@Nord_Eclair_be) October 1, 2019

據《太陽報》報導，在上個月社交媒體上突然流傳了一支女子全裸爬過足球隊餐廳地板的影片，荒唐的是影片中還有身著球服的足球隊員。據《METRO》報導，這支影片是球隊的某一名球員拍攝的。當時剛結束球隊訓練季，大部分的球員在球隊的餐廳中聊天休息，不過畫面中卻能看到一名紅髮裸女在地上爬，並夾在許多球員的中間，之後女子便在一張按摩椅上和一名球員做愛。

女子的母親表示，自己女兒當時可能處在「不正常的狀態」，她認為女兒可能被毒品或是酒精影響。她也解釋，會決定將此案交由法院是因為她希望司法能釐清當天究竟發生了什麼，因為她擔心這些球員所做的「不只他們說的」，目前檢調相關單位已經立案調查，不排除女子遭到集體性侵。而球隊的官方人員也表示，目前已對對球員進行調查，有些已知的球員已遭到處罰，但他們同時補充，單從影片來看，只能知道有該隊球員涉及，並不知道確切發生了什麼。

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(中時電子報)