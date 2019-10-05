台中市大雅區一處工廠3日發生大火，2位消防隊員救災時不幸罹難，對此韓國瑜的國政顧問團質疑蔡英文總統只會每次碰到事故時講一樣的空話，為此國政顧問團提出4點解決方案。

韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今日表示，消防人員依法定職掌，不分晝夜，不畏風雨、烈焰、暴炸、洪水、倒塌建築物，冒著生命危險，水裡來火裡去，然而凡有意外出事後，在上位者只會表示遺憾，並說「全面檢討消防人員裝備」，從在野到執政，是不是當發生消防員殉職事件時，蔡總統就會照稿宣讀，四年來還是說一樣的空話，但實際作為就是拿不出來，請問蔡總統，您對消防員的承諾去哪了？

黃曼昕指出，隨著社會環境劇變、人口密集都會地區、蛛網狀地下公共運輸系統、更大危險度的危險物品使用量，再加上全球氣候劇烈變遷，人為與自然災害對生存的居住環境帶來前所未有的衝擊，所以消防機關也面臨前所所未有的挑戰。針對近年多起消防人員因救災殉職的悲劇，韓國瑜國政顧問團研擬解決方案如下：

第一、「人力」：長期消防機關人力不足仍是重中之重的關鍵因素，不僅造成勤務制度的不合理，使基層執行各種搶救災及救護任務工作負荷過重，嚴重影響救災效率與人身安全；連中央層級消防署負責政策規劃、績效考核、教育訓練等也是人力嚴重缺乏。以培訓消防人員搶救能力的南投竹山訓練中心為例，雖擁有全亞洲規模屬一屬二的南投訓練中心，相對先進的硬體設施，其應有的專業訓練人才卻是相當缺乏，大多借調各縣市資深有經驗幹部充任，應付一般性的訓練已是捉襟見肘，更遑論建構真正能夠面對日益複雜環境下的災害搶救情境，有更專業、更深入的智能與技術。

同時由於人力不足，使得服勤人數也嚴重不足情形下，要定期抽調基層消防單位人員進行嚴格縝密的專業及階段性訓練，也是難以落實。綜上，擴增合理的消防人力已是刻不容緩的工作。

第二、「科技救災」：大力推動並善用近年來高科技發展各種搶救災裝備(例如無人機攝影定位、消防機器人、災場內部影像傳輸、災場内部消防人員定位系統、面罩熱影像攝影機等)，不但可提升搶救災效率，也可同時提高搶救災人員的安全，減少傷亡。

第三、「危機就是轉機」：深切檢討反省過去的歷史教訓，從錯誤失敗中學習成長；成立具有公信力的獨立事故原因調查委員會，依據嚴謹科學化事故分析技術，確實掌握造成搶救災人員致死(傷害)的直(間)接因果關係及原因，作為未來消防機關在勤務制度規畫、教育訓練改進的依據。

第四、「建構符合消防人員作業環境的職場安全準則」：可依據美國國家消防協會(NFPA)第1500號國家標準《消防機關職場安全健康計劃標準》(Standard on Fire Department Occupational Safety, Health and Wellness Program)，建構我國消防人員職場安全與健康準則，並嚴格從每日基本勤務作為中要求做起。

(中時 )