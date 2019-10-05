前新北市長朱立倫因曾任桃園縣長，5日上午前往桃園市中壢區，與黨籍立委參選人魯明哲一起看中壢建設，並一起共進早餐士校麵。朱立倫談到接下來的輔選行程，表示接受各縣市立委參選人邀請安排時間，過去擔任新北市長、桃園縣長，也當過國民黨主席，所以有很多朋友希望我去的，都會去各地輔選，希望好的立委獲得地方支持，也希望民眾支持國民黨籍的立委及總統參選人。

針對外界認為黨籍參選人找他輔選，甚至比韓國瑜還要多，他則說，韓國瑜畢竟是現任高雄市長，要輔選只能在假日，但是朱立倫沒有如此限制，很多老朋友需要幫忙的，就可以到各地輔選，希望國民黨立委候選人能夠當選，也希望國民黨總統參選人能獲得支持。

針對香港5日起施行禁蒙面法，朱立倫也說，香港情勢快速惡化非常擔憂，也支持香港民主自由及人權法治，針對香港發生的情況，希望秉持民主自由及人權法治目標，希望能快速化解掉，畢竟不希望民眾受到傷害及社會動盪，希望港府真正拿出誠意，快速和民眾溝通，避免對立升高。

(中時 )