◎雙十連假 花蓮金針花海綻放

及時雨！花蓮金針花季原為8月3日至9月15日，但7、8月金針花生育抽花期間，產區受乾旱、缺水影響，花開不多，讓金針山農友相當著急，沒料到日前白鹿颱風過境，帶來豐沛的雨量，金針花宛如注入了強心劑競相綻放，也讓今年花期得以往後延，預計花海景觀可持續至至10月15日，雙十連假都還有可能欣賞到花海美景。

◎秋遊屏東 逛設計超市看煙火

2019台灣設計展將於10月5日正式開幕，屏東縣政府在台糖縣民公園打造全世界最大、最具屏東味的設計超市，並以文化路徑串連5大展區，展場布置陸續到位，宣告「超級南」設計超市正式啟動。

◎欒樹季來臨 秘密花境大公開

又是花開的季節！秋天來臨，台中市豐樂雕塑公園、文心森林公園等多處公園及行道樹也悄悄換上新裝！台灣欒樹金黃色花序開滿樹梢，還有美人樹的粉紅花朵綻放，市府建設局長陳大田鼓勵民眾周末閒暇之餘，到戶外賞花踏青，放鬆身心。

◎台南好米季 雙十連假開跑

由LINE原創貼圖人氣王「ㄇㄚˊ幾兔」代言的台南好米季活動，10日起於六甲林鳳營陸橋下登場，活動期間橫跨4個周末及國慶連續假日，林鳳社區特別配合推出8梯次社區小旅行，開幕當天還有熱鬧市集、創意米食DIY體驗活動，並可登上觀景台欣賞可愛彩繪稻田。

◎一起來收服吧！寶可夢來了 今起開抓

全球發燒手遊「Pokemon GO」旋風再起！今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」3日起一連4天在新北大都會公園登場，稀有寶可夢將在主會場及淡水漁人碼頭、觀音山風景區、三峽老街共60處抓寶景點現蹤，甚至有南美限定的蟲系寶可夢「赫拉克羅斯」，讓許多寶迷們躍躍欲試。

◎水道博物館 台南人連假免費玩

位於台南市山上區的「山上花園水道博物館」將於10日開園，雙十連假4天除了舉辦熱鬧活動，台南市民還可享免費入園。台南市長黃偉哲1日前往視察時表示，邀請全台民眾來一窺世界重要土木遺產的神祕面貌；開園之後，將請相關單位做好交通動線規畫與疏導，以減少民眾塞車之苦。

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(中時電子報)