家住新北市石碇的王姓婦人飼養的家犬「捕捉」了一隻3級保育野生動物「棕簑貓」，被控違反野生動物保育法，台北地檢署偵查後，確認家犬並不知道獵物是什麼動物，且王婦並沒有指揮家犬攻擊，日前依罪證不足將她不起訴處分。

棕簑貓又稱食蟹獴、膨尾狸，平時棲息於溪流附近之森林中，以岩洞或自掘之洞穴為居所。覓食時常會移至溪流附近，善於游泳潛水；食物包括鼠類、蛇、蜥蝪、蛙、魚等脊椎動物，以及淡水蝦蟹、蝸牛、大型昆蟲等無脊椎動物，被行政院農委會列為珍貴稀有保育等級的野生動物。

66歲的王姓婦人飼養的家犬「甜甜」在今年7月14日獵捕到一隻野生動物，並將動物咬死，王婦不認識家犬咬死的動物，擔心家犬因而生病，所以將棕簑貓的屍體拍照後上傳臉書詢問，不料網友發現是保育類的棕簑貓，於是向保七總隊檢舉王婦違反野生重物保育法。

王婦在檢方偵查時表示，她發現狗兒咬了一隻動物時，動物已經死亡，當時臉書發文後就明言「不知甜甜的獵物是什麼動物」，隨後網友發文，她又回覆「就在我園子裡，我不會做那種事，故意叫狗去咬」、「如果你家的狗，能夠接受你一個號令一個動作，你再來跟我談這個」。

檢方據此認定，王婦在狗兒咬死棕簑貓的時候，沒有指揮狗兒攻擊，也不知道棕簑貓是保育動物，認為王婦沒有違反野生動保法的故意，將她不起訴。

(中時 )