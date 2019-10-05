相信星期五沒有人過得像韋藍德(Justin Verlander)一樣美好！太空人5日在美聯分區系列賽G1以6比2打敗光芒，其中韋藍德功不可沒，主投7局無失分，僅被敲出1支安打還飆出8次三振，場上他的霸氣完全壓制對手，不過退場後他卻笑容滿面向觀眾席的妻女打招呼，有點反差不過韋藍德寵妻寵女的舉動，讓人大讚是「暖男強投」！

今日只要韋藍德在投手丘上，光芒幾乎是一籌莫展，不僅在今年例行賽拿下300K、生涯3000K達標，此戰送出8次三振，生涯季後賽累計175K是史上累積第3多季後賽三振數的投手；也是他生涯第9場主投7局以上卻不失超過1分的季後賽，在大聯盟史上並列第2。

韋藍德不僅是為了球隊，更為了他的家人展現最佳壓制力，尤其是他的名模辣妻凱特阿普頓（Kate Upton)和還帶著奶嘴的1歲女兒，場上韋藍德不苟言笑，嚴肅對待每一顆球，下場後卻忍不住尋找妻女的身影，還被鏡頭捕捉到他從休息室探頭向妻女打招呼的畫面，「暖男」形象讓人忍不住融化，這幕由「MLB CUT4」上傳至IG後，短時間就吸引近10萬人次觀看。

吸引不少網友羨慕留言，「韋藍德真的是大贏家！」、「如果凱特阿普頓是我的妻子，我也會投的跟他一樣好」、「我忌妒韋藍德」、「有嬌妻又是強投，韋藍德的人生圓滿了」。

(中時電子報)