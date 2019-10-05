洋基勒瑪修與賈登納同一局開炮。（MLB臉書）

大聯盟最會轟的兩支球隊5日開戰，雙城「轟炸小隊」名不虛傳，洋基左投派克斯頓(James Paxton)首局一上來就挨了1發陽春炮，第3局又挨了1發，第5局退場無關勝敗。洋基攻勢來得較晚，不過也沒忘回敬對手單局雙轟，並且大小攻勢不斷，最終洋基以10-4獲勝

派克斯頓有首局易挨轟的毛病，這回他沒逃過，早早就被敲了2分。洋基勒馬修(DJ LeMahieu)、光頭哥賈登納(Brett Gardner)後半場各1發陽春炮，然而此戰的英雄還有托瑞斯(Gleyber Torres)。

洋基3局下攻到滿壘1出局，托瑞斯第一球就出棒打成內滾，但是雙城守備失誤沒能雙殺，球暴傳到外野，被一口氣跑回兩分，洋基3比2超前。5局下洋基又滿壘，又是輪到托瑞斯，這次他忍到兩好三壞才出擊，一棒敲成二壘打，洋基再跑回兩人！

7局下洋基換上代跑梅賓(Cameron Maybin)瘋狂盜壘，包括一次雙盜壘得逞，梅賓從一壘連盜兩次跑到三壘，加上雙城投手連續保送，轉眼又攻佔滿壘了。勒馬修此時揮出二壘打把3名跑者都清回來，比數激增到10比4。最後一局古巴飛彈查普曼(Aroldis Chapman)登板關門，洋基收下系列賽首勝。

雙城雖然驍勇，無奈全場3轟都是陽春炮，殺傷力有限。洋基僅兩發陽春炮，靠著選球不斷保送(8次四壞球)上壘壓迫雙城防線。根據過去的紀錄，分區系列賽五戰三勝(主場2-2-1制)拿下首勝的球隊，其中78%成功晉級，換言之雙城「屠龍」的機率只剩22%了。

(中時電子報)