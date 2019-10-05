香港4日剛訂定的《禁蒙面法》又將近期因反送中抗爭推向高峰，警民衝突擴大，是否可能會影響下周即將舉行的美陸貿易談判？對此，白宮經濟顧問庫德洛表示，下周在華府舉行的貿易談判或許有出人意料的積極進展，雖然總統川普要求大陸調查拜登父子的爭議不會影響談判，但美國對香港為爭取民主而抗爭的支持，現今香港情勢恐會讓貿易談判有負面影響。

白宮經濟顧問庫德洛表示，下周在華府舉行的貿易談判或許有出人意料的積極進展，但美國對香港為爭取民主而抗爭的支持，現今香港情勢恐會讓貿易談判有負面影響。

據美媒《CNBC》報導，對於即將下周將在華府舉行的新一輪美陸貿易談判可能進展，柯德洛（Larry Kudlow）在接受彭博電視（Bloomberg TV）訪問時表示，此時他並非預測，但不排除有出人意料進展的可能性；他舉例說明，例如大陸最近新購一批美國農產品，儘管數量有限，但仍可視為積極訊號。

不過話鋒一轉，柯德洛說，美國對香港爭取民主的支持，可能對美陸貿易談判有負面影響，並表示「美國持續關注香港自由與民主情勢，這也是美國大力支持的。這一點可能對談判產生衝擊」。

至於貿易談判是否會因川普「通烏門」受國會彈劾調查，以及先前公開要求大陸調查民主黨內領先的拜登（Joe Biden）與其子而受影響，柯德洛表示他沒有與總統討論此事，且認為這並不會對談判有什麼影響。

對於公開要求大陸調查拜登，川普4日再次表示，為了終結貿易戰展開的貿易談判與對拜登展開調查是兩碼事。至於有媒體詢問若大陸配合川普調查拜登是可更有可能達成貿易協議，他強調這是一碼歸一碼，不能混為一談，「我希望和大陸達成協議，但只在對我們國家有利的情況下」，「現在，我們正處於很有可能達成協議的關鍵階段。一旦達成，將會是史上規模最大的貿易協議。」。

(中時電子報)