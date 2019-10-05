古蹟小旅行，看大稻埕過往風華！歷史文物和老照片，不只紀念一段消逝的舊日時光，裡頭可能更蘊藏了當時的時代氛圍和精神指標。文化部舉辦「重返大稻埕——老派生活的散步地圖」，蒐羅從 1920 年代起，與大稻埕庶民生活相關的文物與影像創作，並和獨具特色的在地店家合作，規劃一系列展覽、講座與復古裝扮活動，帶領民眾重溫大稻埕昔日風華。

文化部推動「國家文化記憶庫」的重要使命，就是藉由文化故事的記錄與保存，傳遞這塊土地上珍貴的記憶與情感。本次活動爬梳大稻埕相關之服飾、飲食、戲曲、信仰等元素，依不同主題邀請在地店家共同合作策展，讓民眾在具歷史情懷的場域中，藉著事件、物件、場域的再現，將百年前大稻埕的常民生活，重新交融在現代生活的片段風貌中。

大稻埕有「戲窟」之稱，當民眾跟隨「老派生活的散步地圖」，能看到導演楊力州的《紅盒子》劇照，其記錄國寶大師陳錫煌的掌中技藝，更深入探索台灣布袋戲的興衰變遷。中央社則帶來聞名海內外的霞海城隍廟繞境歷史照，鏡頭中除了慶典盛況，也呈現人們對神祇的敬意。國立工藝研究發展中心製作的 VR 影片，則帶領參觀者以第一人稱視角，沉浸在台灣茶的生長環境與大稻埕歷史風光。而為了創造更好的觀賞體驗，部分平面展示內容更特別選用無背光、無藍光的西伯電子紙裝置數位呈現，適合參觀者長時間駐足。

大稻埕早期知識分子雲集，藉由國立台灣師範大學（前身為台北高校）和台灣吧的展示，實地還原神秘的「台北高校生」真實樣貌，這群菁英中的菁英，穿制服也穿出自己的叛逆個性，新潮打扮正呈現服飾文化與精神象徵的關聯。

文化部將攜手「大稻埕國際藝術節」，在 10月20日的「時空劇場–1920 變裝遊行」活動日當天，邀請民眾換上最復古的裝扮，齊聚大稻埕參與封街遊行。當天更特別規劃「定格老靈魂：復古拍立得攝影」，只要完成文宣集章活動，就能在永樂市場主舞台旁「國家文化記憶庫」專屬攤位，拍下饒富時代感的個人寫真紀念。

每一個在這塊土地上生活的人，其展現的日常樣貌、描繪的生活情境，聚攏、拼湊出一整個時代的輪廓；文化部誠摯邀請民眾在秋涼的十月，帶著散步地圖「重返大稻埕」，來到台北迪化街按圖索驥，在歷史空間感受舊時庶民生活，並進一步挖掘、記錄與發揚多采多姿的在地印象，讓寶貴的文化記憶，繼續在島土生根滋長，經典新生。

重返大稻埕——老派生活的散步地圖。（圖取自文化部官網）

【重返大稻埕——老派生活的散步地圖】

時間：10/7-10/31

地點：大稻埕街區，詳情請洽國家文化記憶庫臉書粉絲團

※限定活動【定格老靈魂：復古拍立得攝影】

時間：10/20 (日) 14:00-17:00

地點：迪化街永樂市場「國家文化記憶庫」攤位

(中時電子報)