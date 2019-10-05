退休校長戴國健引言鳳林鎮故事，感謝張箭、鄧玉瑛兩位老師用生命換來鎮上行的安全。（王志偉攝）

張箭老師遺孀蔡清妹女士、鄧玉瑛老師的大哥鄧明星，懷念著親人。（王志偉攝）

鳳林各國小小朋友到場緬懷老師的事蹟，記著尊師重道。（王志偉攝）

第二代「箭瑛大橋」施工中。（王志偉攝）

第二代「箭瑛大橋」，預計後年完工。（王志偉攝）

「42年了，今天來告訴妹妹，新的大橋順利施工，妹妹可以放心了⋯⋯」。42年前，張箭、鄧玉瑛等6位老師，颱風後為了到學校上課冒險涉溪，兩位老師卻不幸溺斃殉職，故事還被拍成電影。今早，鄧玉瑛的哥哥、前花蓮縣政府建設處長鄧明星帶著大橋示意圖來告慰妹妹，鳳林鎮長蕭文龍也說，兩位老師「用生命換來大橋」的故事，啟發師道教育精神，讓張箭、鄧玉瑛老師感動的事蹟永傳！

包括張箭老師遺孀蔡清妹女士、鄧玉瑛老師的大哥鄧明星，以及鳳林鎮各界與學校小朋友都出席今早在張箭、鄧玉瑛紀念公園舉辦的42年紀念會。鄧明星說，42年前他的妹妹及張箭老師在颱風天仍堅持涉水過花蓮溪到學校教書，卻被大水沖走，他永遠都無法忘記。

隔年箭瑛大橋落成，這座橋沿用了42年，因為環境與車流都已不敷使用，鄧明星在公職最後一役決定要爭取一座「新箭瑛大橋」，任期內大力爭取改建，因花蓮溪的河川治理線加寬，水利署僅補助3000萬元「延長」舊橋，他說，時任縣長傅崐萁轉而向國發會申請花東基金，歷經7年的波折，感謝時任立委的縣長徐榛蔚在立院大聲疾呼幾近落淚，橋樑終於動工。

紀念會上，退休校長戴國健引言「從箭瑛公園出發，來去鳳林說故事」訴說著地方人與土地的情感，另一個更牽動人心的故事，兩位老師在這裡殉職，「因為您們盡忠職守，犧牲寶貴生命，才有這箭瑛大橋」。

鳳林鎮長蕭文龍，現社會氛圍，師道勢微，尊師重道觀念已不像以往，回頭看看張箭、鄧玉瑛的故事，對教育的付出與犧牲，真叫後人感動。希望喚醒各界對師道的重視。

第二代「箭瑛大橋」總經費4.27億元，由花東基金補助2.52億元、水利署補助1.17億元、縣府自籌5830萬元，興建960公尺新橋、橋寬9公尺。包括塔高23公尺的雙塔造型脊背橋300公尺、以及預力混凝土I型樑橋660公尺東、西側引道分別長88公尺、108公尺；且新橋橋塔二測設4處觀景台、舊橋也將保持2座橋墩及橋面作為紀念廊道，「雙塔」造型則象徵張箭、鄧玉瑛2位老師守護鳳林鎮，得標廠商利德工程與台9線「新豐坪大橋」相同。目前進度已達15％，工程預計後年2021年6月竣工。

(中時 )