第三屆玉山論壇下周二、三在台北登場白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）將訪台參與玉山論壇並發表演說。桑德斯是川普重要幕僚，並於9月正式加入對川普最友善的福斯新聞網（Fox News）擔任評論員。

桑德斯於2017年7月開始擔任白宮新聞發言人，2019年6月離任。桑德斯以強悍的作風為川普的言行與政策辯護，因此深獲川普寵信。川普宣佈桑德斯離職當天，特別在白宮「東廳」的記者會上邀她上台親吻送別，還在推特上鼓勵她繼承父志，回老家阿肯色州選州長。

今年的玉山論壇邀請30多個國家的代表參與，主題是「深化亞洲進步夥伴關係」，將分7個場次進行探討，包括「推進技術與科技夥伴關係」、「搭建亞洲人才培育夥伴關係 ／政策對話場次：建構亞洲防災準備夥伴關係」、「促進發展經驗夥伴關係」、「公民社會的協力實踐」、「共同描繪-國際文化合作的跨國視角」、「亞洲智庫對國際民主挑戰的因應與合作」、「促進變革的新世代領袖」。

(中時 )