張善政、杜紫軍今天出席馬英九基金會研討會。（趙婉淳攝）

吳敦義、馬英九、蘇起三人坐在一塊。（趙婉淳攝）

吳敦義與馬英九進場和在場聆聽者握手。（趙婉淳攝）

國民黨總統參選人韓國瑜11月訪美行程生變數？韓國瑜的國政顧問團兩岸組成員、前國安會秘書長蘇起今天表示，還不清楚，因為韓現在很忙，事情非常多，時間非常短，現在只剩下100天不到，此事還在審慎評估中，還沒做任何決定。媒體追問，因此有可能取消訪美行程，蘇說，去或不去他不敢說，在評估。

外界形容韓國瑜訪美行為赴美面試，蘇起表示，媒體要怎麼說都可以，現在還在評估，因為選舉還是最重要，國內還是最重要。

民進黨藉香港議題打中拉抬聲勢，韓國瑜該如何在此議題上扳回一城？蘇起坦言，國民黨能做的很有限，台灣實際上能做的也都很有限，現在民進黨基本上假裝同情香港，其實在收割自己選舉結果，這種情況對台灣將來並不好，香港選舉將來也會對整個台灣局勢有影響，台灣處理這個問題要小心一點。

近日香港反送中延燒，昨天香港特首林鄭月娥引用「緊急法」訂立「禁蒙面法」，今天零時起生效，讓香港局勢更加險困，談到此時，蘇起說，他個人不想多做評論，香港政治與台灣政治不同，兩方不該介入彼此的政治；香港在發燒，當然會影響台灣，國民黨也在很複雜的情緒狀態。

他指出，假定香港區議會選舉出現大逆轉，蔡英文總統連任，這兩個在一起，就顯示大陸的一國兩制在台灣與香港都出問題，對大陸政府、大陸國家主席習近平產生很大壓力，屆時大陸面臨選擇，可能對台灣採取比較輕或比較重的動作，接下來要看美國的反應，牽扯出一連串的事情。

蘇起說，大家看過程，他看結果，他更擔心台灣的未來，希望香港人既過自由民主生活又能安定繁榮，這兩個願望在衝突，旁觀者心情很複雜，「你說我們支持這個或那個，倒不如關心香港情況如何影響台灣」，這是他最關心的。

(中時 )