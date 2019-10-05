主播白心儀主持節目《地球的孤兒》，本屆一次入圍金鐘獎3獎項，未料在頒獎典禮前一日被告知取消資格，讓她在臉書寫下：「今天這個時刻，是我二十多年媒體工作以來，最黑暗的一刻」，對此名主持人陳文茜留言：「妳已走在其上，請堅持下去，走完它」，公開為她加油打氣。

陳文茜表示金鐘獎規定新聞報導不能參賽，這樣的法規可以被合理適用，也可以擴大解釋，眼見白心儀在頒獎前夕被舉消資格，她則表示可以入圍三項，就代表已經獲得肯定，接著安慰她：「這不是你最黑暗的一天，這是學習自我肯定的一天，金鐘獎只是一個紀錄，不是全部，不要氣餒，你會因此更強大」。

陳文茜臉書全文。（圖／陳文茜臉書）

此外陳文茜也勉勵她「愛，才是永不褪色的紅地毯，妳已走在其上，請堅持下去，走完它，地球的孤兒，需要妳們」，也希望她能牢記拍攝地球孤兒時，當下是少數與他們相伴相依的朋友，這才是做節目真正的意義。

(中時電子報)