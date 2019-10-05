總統蔡英文今天在臉書轉發2019國慶影片「土地一直都在」，並在貼文下方特別標注了「中華民國」、「生日快樂」。
蔡總統表示，國家，從來不是為了被仰望，而是努力和你站在一起。
蔡總統指出，人民，是在國家之上的偉大，而不是服從於國家底下，更不是活在國家的恐懼之下。在這塊土地上，我們有不同的聲音與立場，但是我們也站在同一塊土地上，彼此尊重、包容。
「土地一直都在」一片以客觀、謙卑、安靜的角度，刻畫著人民的生活百態，即便並存不同的聲音與立場，卻也不可否認我們依舊站在同一塊土地上，享有國家所展現的尊重、包容、自由與民主。
影片呈現台灣人民的日常，從幼年求學到工作成家，外出打拚或返回家鄉，為價值捍衛的運動或是因榮譽而串聯的為國家加油，都是大家的共感記憶，累積成為土地的樣貌。
文化總會希望藉由此支影片，凝聚全民向心力，珍惜民主的價值，一同祝賀我們的國家生日快樂。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。