總統蔡英文今天在臉書轉發2019國慶影片「土地一直都在」，並在貼文下方特別標注了「中華民國」、「生日快樂」。

蔡總統表示，國家，從來不是為了被仰望，而是努力和你站在一起。

蔡總統指出，人民，是在國家之上的偉大，而不是服從於國家底下，更不是活在國家的恐懼之下。在這塊土地上，我們有不同的聲音與立場，但是我們也站在同一塊土地上，彼此尊重、包容。

「土地一直都在」一片以客觀、謙卑、安靜的角度，刻畫著人民的生活百態，即便並存不同的聲音與立場，卻也不可否認我們依舊站在同一塊土地上，享有國家所展現的尊重、包容、自由與民主。

影片呈現台灣人民的日常，從幼年求學到工作成家，外出打拚或返回家鄉，為價值捍衛的運動或是因榮譽而串聯的為國家加油，都是大家的共感記憶，累積成為土地的樣貌。

文化總會希望藉由此支影片，凝聚全民向心力，珍惜民主的價值，一同祝賀我們的國家生日快樂。

(中時 )