英國一名富家女安娜正在享受父親送給她的「環遊世界」生日禮物時，卻發生惡耗。（摘自Anna Florence Reed臉書）

在《格雷的50道陰影》裡，男女主角大膽放玩性遊戲，挑戰肉體極限，藉由「痛楚」來達到感官高潮。不過，性遊戲也要安全操作為佳，據傳，英國一名富家女和男友嘗試「窒息性愛」時，不慎女方真的「窒息」身亡，慘死在男友的手裡，但意外背後卻出現端倪，案情並不單純。

綜合外媒報導，英國一名22歲的年輕女子安娜（Anna Florence Reed），從小在富裕家庭中長大，在安娜正在享受父親送給她的「環遊世界」生日禮物時，卻發生惡耗。她被發現陳屍在瑞士一間飯店的浴缸內。經法醫檢定，她死於窒息，並且在骨頭有輕微骨折。

據悉，英國一名富家女和男友嘗試「窒息性愛」時，不慎女方真的「窒息」身亡。（摘自Anna Florence Reed臉書）

安娜的德國男友向警方解釋安娜的死亡是由於他們正在嘗試「窒息式性愛」後導致的意外。（摘自Anna Florence Reed臉書）

她的29歲德國男友馬克（Marc Schatzle）嫌疑重大，遭到警方逮捕，他表示前一晚，他正與安娜享受激情四射、愛如潮水的夜晚，他向警方解釋安娜的死亡是由於他們正在嘗試「窒息式性愛」後導致的意外。

窒息式性愛（erotic asphyxiation），是利用人體在缺氧、窒息的瞬間，局部器官的高度收縮，而使自己或對方從中得到性快感和性高潮的情趣小遊戲，但常有不小心致死的意外發生。

面對馬克的說法，警方顯然不買單，仍將他給帶回收押。據悉，隔壁房客向外媒表示，案發前一晚有聽到該客房內傳來爭吵聲音。也有陰謀論指出，這可能是一起謀財害命的兇殺案件。

(中時電子報)