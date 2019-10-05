台中雙十國慶全國最High！台中市政府將於10月10日在台灣大道市政大樓前廣場盛大舉辦升旗典禮，破天荒祭出3項史上第一次；包含首次金曲歌后江慧儀領唱國歌、無人機迎接國旗進場、東南亞最大LED螢幕轉播，現場更將發放小國旗，號召全民一起為我國108歲生日獻上最高祝福。

「2019璀璨國慶 富市台中」升旗典禮宣傳記者會，5日在台灣大道市政大樓舉行，光華高工儀隊帶來操槍表演，熟練技巧與隊形變換，超有氣勢！副市長楊瓊瓔代表市長盧秀燕出席啟動儀式，率領各局處首長為國慶活動「讚聲」，邀請市民共襄盛舉。

「中華民國108歲生日快樂！」楊瓊瓔興奮的指出，今年慶典與往年特別不一樣，祭出三項史上第一次，激發市民愛國情操；今年首次邀請金曲歌后、同時也是台中人的江慧儀與力行國小少棒隊小朋友共同領唱國歌，歡慶雙十。

楊瓊瓔說，當日迎旗儀式，更首次規畫由文華高中擔任地面旗手，與空中無人機同步，「陸空迎旗進場」，現場也將發放小國旗，展現旗海飄揚的壯觀場面。今年國慶邀請廠商熱情響應，有廠商製作「台中國慶好禮」愛心套組，所得20萬元將捐給和平區自由國小及霧峰區光正國小；盧秀燕市長也特別捐出5000元購買1組，協助學校運動團隊運作與發展。

楊瓊瓔強調，當日也將免費發放5000面小國旗、太陽餅、礦泉水及限量國慶腰包給民眾，並舉辦有氧活力操、光華高工儀隊表演及遙控飛行機壓軸展演。市府廣場全東亞最大LED電視牆也將全程同步實況轉播，歡迎市民攜朋引伴，一起參加升旗典禮，為中華民國慶生。

(中時 )