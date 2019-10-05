雲林縣國際偶戲節「偶藝非凡」開展，神佛系列千手觀音令人起敬。（許素惠攝）

雲林縣國際偶戲節系列活動登場，coser等力邀大家到雲林看戲。（許素惠攝）

2019年雲林國際偶戲節「偶藝非凡」特展上午 在雲林布袋戲館登場，千手觀音的神佛、三國、日本藝伎3系列偶，不論是肢體動作或神韻都刻畫得栩栩如生，場景也營造出愛恨情仇的氛圍，令人駐足流連。

雲林縣府總顧問張清良、袐書長張志銘、前縣府首席顧問黃逢時、前立委張嘉郡、霹靂多媒體總經理黃文擇等一起剪綵開展，除靜態展外，還有布袋戲痛車展示和COSPLAY大匯演，吸引人潮。

雲林縣議長沈宗隆、縣府總顧問張清良（右九、七）等人為國際偶戲節「偶藝非凡」開展剪綵。（許素惠攝）

雲林縣國際偶戲節「偶藝非凡」開展，布袋戲痛車展示。（許素惠攝）

特展分神佛、三國及藝伎3系列，其中三國系列以赤壁之戰、孔明借東風2場知名戰役作為展覽情境布置，營造出三國梟雄之間的愛恨情仇。

神佛系列的千手觀音，造型採用手工切割、刻花、上色，工序精細複雜，千手部分則以3D列印製作，在視覺上塑造出如臨佛寺的神聖莊嚴感。藝伎系列各個長相造型均不相同，服飾做工精細考究，採用昂貴進口布料、日本飾品、仿多層次和服造型，每件偶衣需耗時1個月以上製作，偶頭刻工、粉底皆逼近真人彩妝，栩栩如生。

雲林布袋館館長方志銘表示，這次力邀國內一線知名工藝師們，不計成本，工序繁雜，以純手工打造心中唯美戲偶形象，更將3D列印技術廣泛運用到製偶工藝上，呈現台灣布袋戲非凡的製偶工藝水準，未來也將持續規畫布袋戲表演藝術、工藝、文學、音樂等主題展演活動，讓更多民眾可以認識、親近台灣布袋戲文化之美。

雲林縣國際偶戲節「偶藝非凡」開展，藝伎嫵媚萬千。（許素惠攝）

雲林縣國際偶戲節「偶藝非凡」開展，coser精彩演出。（許素惠攝）

雲林縣國際偶戲節「偶藝非凡」開展，coser震撼登場，精彩演出。（許素惠攝）

湛製偶工藝盡在「偶藝非凡」。（許素惠攝）

(中時 )