道奇王牌柯蕭(Clayton Kershaw)今年似乎也逃不過季後賽軟手的老毛病，前2局面對13人次就讓7人上壘，包含4支安打及3次四死球，失掉3分讓道奇處於劣勢。除此之外他擔任第9棒打擊時，敲出一支還不錯的飛球，結果衰的是讓國民新少主索托(Juan Soto)美技接殺，根據系統計算，這球被接殺的機率僅10%！

國聯分區系列賽由道奇與國民進行第2戰，兩邊分別推出兩大王牌柯蕭與「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)先發，不過柯蕭一開賽就遇上亂流，前2局被敲4支安打有2支長打，除此之外還有2次觸身球及1次保送，面對13人次就讓7人上壘，讓國民前2局就先攻下3分。

國民野手索托將柯蕭一顆接殺機率僅10%的飛球沒收。（美聯社）

柯蕭想用打擊贖罪也沒機會，3局下半他面對小史的速球敲成左半邊飛球，眼看即將成為一顆落點巧妙的安打，不過國民新少主索托硬是跑了一段距離後，用豚跳飛撲美技將柯蕭的飛球接殺。

根據「Statcast數據」顯示，索托展現驚人的跳躍，更在短短2.9秒間移動39英尺，在數據顯示中這球僅有10%機會被接殺，索托完美做到之外，還獲得五顆星的稱讚。

柯蕭雖然第3局後回穩，不過主投6局被敲6支安打失3分，6局結束國民以3比1領先，柯蕭以敗投候選人身分退場，另一邊的小史反而展現強大壓制力，主投6局僅失1分，送出多達10次三振。

(中時電子報)