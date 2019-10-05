瑞芳警方呼籲民眾多利用大眾運輸工具上山。（警方提供／許家寧基隆傳真）

雙十國慶4天連續假期即將來臨，因應東北角九份、金瓜石湧入人車潮，瑞芳警分局啟動「雙A級」管制圈，視車潮進行機動疏導車流，擁擠時遊覽車等大型車輛提前管制至山腰停車場，若車潮爆滿將全面禁止車輛入山，只開放公共運輸接駁。

警方表示，遊客開車前往金瓜石、九份地區，警方每天將視實際交通狀況採取機動交疏，當九份地區的大型停車場停車量達8成時，警方將實施A級交通流量疏導管制，除小客車外，遊覽車、中巴將引導至山腰上9號及水湳洞停車場停放，讓民眾轉搭接駁公車。

若遊客持續進入，停車空間不敷使用時，警方啟動雙A級擴大交通流量疏導管制，全面禁止車輛上山，僅開放公車等公共運輸車輛進入金、九地區，直到車流量舒緩，這段期間，遊客可至周邊如象鼻岩、深澳漁港或南雅奇岩遊玩，避開人潮壅擠。

本次雙十連假加強交通疏導計畫，金瓜石、九份地區停車場規畫共約1200個停車格，其中6處汽車停車場可停放小型車約810輛、3處大型車停車場則可停放大型車約380輛，同時強化沿途違規停車取締、拖吊措施，維持車流順暢。

警方也提醒民眾，請遊客出門前可收聽警廣，瞭解最新路況。由於東北角地區部分加油站僅營業至傍晚，或距離甚遠，請民眾務必確保車輛油料狀況，避免拋錨路中，不但妨礙交通也壞了遊興。

金瓜石、九份地區停車場規劃：

（一）汽車停車場：(可停放小汽車計約810輛)

1、勸濟堂停車場：可停放小汽車約50輛

2、隔頂停車場：可停放小汽車約50輛

3、福山宮停車場：可停放小汽車約20輛

4、9號停車場：可停放小汽車約200輛

5、水湳洞停車場：可停放小汽車約400輛。

6、台陽停車場：可停放小汽車約210輛。

（二）大型車停車場：(可停放大型車計約380輛)

1、九號停車場：可停放大型車約100輛 。

2、新九號停車場：可停放大型車約80輛。

3、水湳洞停車場：可停放大型車約200輛

(中時 )