官田農會家政班開發菱角寶寶饅頭，造型可愛，活動當天將有DIY體驗。（莊曜聰攝）

南市農業局將輔導農民申請友善濕地標章，推出水雉菱角品牌。（莊曜聰攝）

台南官田種植菱角面積300多公頃，產量占國內市場7成，由於鄰近烏山頭水庫，好水質也出產好菱角，官田農會將於國慶連假期間舉辦產業活動行銷，而內政部的友善濕地標章已獲核准，南市農業局打算結合在地農產，未來可望像萬丹老鷹紅豆一樣，推出官田水雉菱角搶攻消費市場。

南市農業局長李朝塘指出，內政部通過濕地標章相關辦法，未來只要證明是友善濕地的產品，申請通過後，可在產品上標示「濕地標章」，民眾購買後，部分費用將回饋到濕地基金，農業局申請在官田、下營營造水雉友善環境的標章已經在8月通過，未來講輔導農民申請，協助品牌行銷。

現在正值菱角產期，官田農會選在12、13日2天在官田體育公園舉辦產業文化節行銷，官田農會總幹事說，今年家政班推出菱角寶寶饅頭DIY、菱角排骨、菱角粽、菱角粿等美食品嘗，還有菱田風光採菱體驗、農特產品展售、遊園專車走訪在地景點等，內容豐富。

今年菱角因天候影響，授粉期雨勢太大，生長率不佳，造成一、二期產量銳減，有農民蒙受損失，雖菱角價揚亦無利可圖，農委會主委陳吉仲下午將前往官田菱角田現地勘差災情，以提供必要之協助。

(中時 )