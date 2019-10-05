馬英九基金會今天舉辦「哪來的芒果而乾？國安問題研討會」，馬英九在致詞指出兩岸關係惡化，肇因於蔡英文不承認九二共識，現在更藉由操弄反中情緒拉抬自己的選情；蔡再不醒悟改革，未來歷史注定成為喪權辱國的「斷交總統」。

馬英九表示，兩岸關係惡化的根源，在於蔡英文不接受「九二共識」，其實過去她並非如此，蔡2000年任陸委會主委時曾主張「各表一中」，並不否定「九二共識，一中各表」，但蔡卻為了選票，不僅違背國會證詞，還刻意扭曲，把「九二共識」與台灣民眾反對的「一國兩制」劃上等號，藉此塑造抗中形象。

馬英九認為，蔡總統不接受「九二共識」，等於片面廢棄兩岸27年來建立的政治互信，雙方走向冷對抗，陸客減少，觀光業損失上看1500億元，接下來又要推動「中共代理人」修法，假國安之名，剝奪人民受憲法保障的基本自由與權利。一旦修法完成，任何從事兩岸交流與大陸官方接觸的人，都可能因涉及「國家安全」或「政治宣傳」而遭株連，成為「中共代理人」。

馬英九抨擊，蔡英文上任，痛失7個邦交國，固然是中共施壓所致，但蔡政府無法改善惡化的兩岸關係，恢復雙方互信，才是台灣在國際社會節節敗退的根本原因。「辣台妹」口口聲聲說「捍衛中華民國臺灣主權，是蔡英文政府的現在進行式」，但事實上，蔡總統大量折損國家主權及萎縮國際空間才是現在進行式。蔡總統再不醒悟改革，未來歷史注定成為喪權辱國的「斷交總統」。

馬英九嘲諷，儘管蔡政府不斷以文青式的宣傳美化對美外交成果，但實際的狀況，可以用「FBI」這個英文縮寫來描述，就是「friendly but inconsequential」(友好但缺實效)，也就是「口惠而實不至」。蔡政府單獨壓寶美國，讓不平衡外交的苦果，由全民承擔。我們希望今後「FBI」變成FAO 「friendly and operative」（友好而有實效）。

馬英九指出，蔡政府先以反中態度挑釁對岸，再花大錢向美軍購，不僅無助臺海和平，更升高危機風險，難怪被人質疑是向美國繳保護費；一味「聯美抗中」，把所有的籌碼都押在美國身上，不僅讓臺灣失去地緣戰略優勢，更淪為大國博弈的「棋子」。

(中時 )