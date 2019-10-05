2020蔡英文總統連任競選辦公室發言人阮昭雄、顏若芳、廖泰翔今首度合體亮相，一同宣傳網路直播節目《一起吃早餐》，下周一起每周一、三、五上午9時透過臉書粉專及YouTube頻道播出，3位發言人將輪流主持，並邀請立委候選人介紹選區特色早餐，與民眾搏感情，全國競選總部預計10月下旬或11月初成立。

2020大選剩不到100天，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄、廖泰翔、顏若芳攜手合作推出最新的網路直播節目《一起吃早餐》，3人今召開記者會搶先曝光宣傳影片，這也是史上第一次有總統競選團隊自製直播節目，要以「自媒體」形式，搶攻網路直播族群。

阮昭雄表示，這是第一次由競選團隊主導並自製的直播節目，以即時影音的方式與網友互動溝通，成為競選團隊對外發聲的自媒體平台；同時，節目也將與《17直播》串連同步播出，擴大觀看受眾，衝高影片流量。

廖泰翔說，《一起吃早餐》節目下周一首播，每逢星期一、三、五早上9點透過2020小英發言人臉書粉專和YouTube頻道播出，由發言人群輪值主持，也將邀請各立委候選人到節目上來介紹每個地方的特色早餐，與網友們共度早餐時光。

直播內容也包括了「風場預報」、 「TRUE英未來」、「正確發英」等三個單元，隨時更新小英政府執政亮點成績單，以及傳遞正確訊息，杜絕惡質假新聞。

阮昭雄說，未來百工百業各社團後援會、各地方競總、以及立委候選人競總都會陸續成立，全國競總則預計在10月下旬或11月成立。

小英競選團隊自製直播節目吸引年輕族群意味濃厚，阮昭雄說，每張選票都會極力爭取，未來除說明執政以來的成績，也會發表更有感的政策，希望透過直播拉近與選民距離，把執政理念清楚向民眾說明。

(中時 )