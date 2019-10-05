瑞典媒體《Svenska Dagbladet》報導，我駐瑞典代表處今年在喜來登酒店舉辦的國慶晚會遭到中國打壓，被迫改到瑞典國立歷史博物館。外交部對中方的霸道打壓嚴正譴責，並將繼續就本案向瑞典表達我方關切。

報導指出，我駐瑞典代表處10多年來都在喜來登酒店舉辦國慶活動，但是在去年國慶晚會不久之後，喜來登就接到中國大使館施壓「拒絕台灣人」；今年國慶晚會改向瑞典國立歷史博物館租場地，該博物館9月也接到中國大使館的電話關切。

外交部表示，中國駐瑞典大使館向來行徑惡劣，多次恐嚇瑞典媒體、民間機構與團體，要求瑞典人民遵從北京的政治方針，不但毫無民主觀念，甚至言語粗鄙，早已引起國際輿論多所批評。

外交部指出，雖經中國大使館的杯葛，我駐瑞典代表處仍順利於10月3日晚間在瑞典國立歷史博物館舉辦本年國慶晚會。出席的重要來賓包括「台瑞國會議員協會」副主席Mats Berglund等政要，以及瑞典企業界、智庫學者、我僑胞及留學生代表等200餘位來賓出席，氣氛熱絡、過程圓滿，顯示我國與瑞典的雙邊關係日益密切。

外交部重申，中華民國台灣為主權獨立國家，駐外館處辦理國慶相關活動是理所當然，也成慣例。中國大使館對我國的海外活動無端生事、橫蠻打壓，只會加深台灣人民及國際社會對中國政府更加厭惡。

外交部強調，此次瑞典媒體主動報導中國駐瑞典大使館打壓我駐處辦理國慶酒會，使瑞典社會更加瞭解中國大使館的惡行，已有瑞典記者因此公開呼籲，中國駐使持續侵犯瑞典人民的自由，因此要求瑞典外交部召見中國大使表達關切，或將中國大使宣告為不受歡迎人物（persona non grata)。

(中時 )