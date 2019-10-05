立法院長蘇嘉全今(5)日主持中華民國各界慶祝108年國慶記者會，蘇嘉全說，特別感謝桃園市政府、屏東縣政府、台北市政府與文化總會的優秀團隊大力協助，讓今年國慶盛典更豐富多元，展現台灣多元文化的軟實力。

現場出席貴賓有立法院林志嘉秘書長、慶籌會秘書長內政部陳宗彥政務次長、慶籌會副秘書長國防部軍備局房茂宏局長、慶籌會執行長內政部民政司林清淇司長、承辦國慶晚會的桃園市游建華副市長、承辦國慶焰火晚會的屏東縣吳麗雪副縣長、台北市政府觀傳局劉奕霆局長一同與會。

蘇嘉全致詞時表示，即將到來的108年度的雙十國慶，國慶籌備委員會歷經過好幾個月的規劃，提出各項展演活動，期望全國人民與海外僑胞，一起來參與這個國家最重要的慶典，共同祝福中華民國台灣生日快樂。

蘇嘉全說，今年國慶的主題是「2019 攜手世界 台灣耀飛」，象徵國家前進的腳步越來越快，並且結合理念相近的國家，在國際舞台盡情飛翔。

國慶慶祝系列活動中的第一場活動，也就是總統府光雕展演已經在昨天率先起跑。蘇嘉全說，接連從10/4至10/10為期七天的展演。雙十節前夕，也就是9日在高鐵桃園站前廣場的國慶晚會。大會除了規劃海外歸國的僑胞參加晚會，也邀請全民一起來同樂；搭配桃園市政府規劃豐富的表演內容，邀請重量級的藝人及團體，展現跨世代的表演特色，讓所有年齡層的朋友，都能從這場晚會中，找到共鳴與感動。

而在國慶日當天的重頭戲，就是國慶大典。蘇嘉全表示，今年的國慶大會將於10日上午8時45分開始，全程分成三大部分，分別為：序幕暖場、慶祝大會和主題表演等階段，除了有熱舞、醒獅、花式操搶及反恐演練等精彩的表演外，還有陸海空三軍直升機空中分列式，展現台灣堅實的救災與防衛能力。

此外，今年國慶大典的國歌領唱，將由2位新加入台灣的國民，包括藤田梓女士及雷敦龢神父，與30位東南亞新住民姐妹共同參與，展現台灣這塊土地上，多元族群各自活躍，又相互融合的生命力。緊接著登場的是「花車遊行嘉年華」，今年除了亞錦賽及世界盃的棒球國手、職棒明星、世大運選手參加之外，也特別邀請國際技能競賽選手，以及國軍楷模等人員加入我們的行列，以踩街遊行方式，讓英雄車隊引領國慶主題花車，從總統府一路遊行至中正紀念堂續展，接受民眾的喝采。

蘇嘉全最後表示，民眾最期待的國慶焰火，將於國慶日當天晚間，在屏東河濱公園施放。為了這場焰火表演，屏東縣政府也規劃一系列精彩的活動與演出，同時縣府也攜手觀光局配合雙十國慶，推薦10條屏東旅遊行程，讓民眾有一個精彩充實的雙十假期，為今年的國慶系列活動，畫下一個完美的句點。

今天記者會上，由進行國歌領唱的「越藝之星合唱團」現場演唱「愛是我的記憶」，而國慶禮讚的表演團體「瘋子團體」也現場熱舞演出；此外，大會將進行精彩演出的海軍陸戰隊特勤隊以及IDF飛官以及20位穿著傳統服飾的邦交國留學生也一同出席亮相，共慶中華民國生日快樂。

(工商 )