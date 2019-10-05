北市刑警大隊逮捕羅姓操盤手以及車手頭等7人，並起出作案用行動電話15支、贓款4萬2700元，以及假地檢署關防大印。（李文正攝）

警方呼籲若接到電話提及「涉及刑案」、「司法調查」、「偵查不公開」，「檢管帳戶」等關鍵字必定是詐騙。（警方提供／李文正台北傳真）

北市1名75歲的鄒姓婦人在家接到「假檢警詐騙」電話，面交10次被騙走409萬，警方獲報後，循線逮捕羅姓詐騙集團操盤人員以及車手等7人，起出假地檢署關防大印、4萬多元現金，調查後發現該集團在半年內詐騙千萬，檢察官聲押獲准5人，警方再次呼籲，檢察官、警察絕對不會「到府取款」民眾聽到任何關於「監管令」的說法都是詐騙。

52歲羅姓嫌犯在台聯絡手下車手，聽從詐騙集團遙控，在今年5月29日，與鄒姓婦人聯繫，聲稱涉及洗錢案件，要求提供帳戶監管，待調查清楚後，檢警會歸還「監管現金」，但實則找年輕車手假裝檢、警取款，短短8天與被害人相約面交10次，共詐得409萬元。

警方9月底循線逮捕羅姓操盤手，以及黃姓收水車手、張姓等面交車手共7人，以及行動電話15支、贓款4萬2700元，發現車手都是涉世未深的20歲車手。

2019年迄今，警方已經成功攔阻232件詐騙案件，總金額高達1億多元，並呼籲，被害人多半是退休人員，在家聽到檢、警將監管帳戶，就到銀行提領現金交付給假車手，子女平日外出工作或上課，應多關心獨自在家的長輩，一但發現有異狀應立即報警。

(中時 )